إحالة أوراق متهم في «داعش العمرانية» للمفتي.. والحكم على باقي المتهمين 7 فبراير

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إحالة أوراق متهم من بين 22 بينهم 10 محبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية»، إلى المفتي، وحددت جلسة 7 فبراير للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

إحالة للجنايات

أما عن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في تلك القضية، وجّهت للمتهم الأول تهمة أنّه في الفترة من 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

أعمال تخريبية

كما تبين من خلال تحقيقات النيابة في الواقعة، أن المتهم أحدث أعمال تخريبية داخل البلاد، وقام المتهمين من الثاني وحتى الثامن عشر بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومول المتهمين من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين هذه الجماعة، محرزين أسلحة نارية.

وبعد انتهاء النيابة من التحقيق في القضية وجمع الأدلة، وجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني العديد من التهم؛ منها رصد سيارات الشرطة والتخطيط لسرقتها وتخريب ممتلكات عامة وقتل أفراد شرطة، وحيازتهم لأسلحة نارية بنادق وخرطوش ومسدسات.