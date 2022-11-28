«التموين»: رسائل نصية بالسلع المنصرفة لمستحقي الدعم في 6 محافظات

قالت مصادر مطلعة، إنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، سترسل بيانًا بالمنصرف من السلع لأصحاب البطاقات التموينية على الهاتف المحمول، في 6 محافظات جدد بداية من ديسمبر المقبل، لإعلام صاحب البطاقة بما تم صرفه من السلع المستحقة له والمتبقية من منفذ البقال.

إرسال بيان بالسلع على الهاتف المحمول

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ التجربة ستكون في 6 محافظات، وهي: «الشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»، فضلا عن استمرارها بمحافظتي الأقصر وبورسعيد، والتي سبق فيهما تنفيذ الخطوة خلال الشهريين الماضيين عبر رسالة نصية يتسلمها المواطن على هاتفه المحمول المسجل على قاعدة بيانات وزارة التموين، مع كل عملية ضرب للبطاقة في ماكينة صرف السلع.

وتأتي تجرية إرسال بيان بالمنصرف من السلع التموينية على الهاتف المحمول، أسوة بما هو معمول به في بونات صرف الخبز، والتي يتسلمها المواطن مدونا بها عدد الأرغفة المنصرفة وعدد الأخرى المتبقية، وفقًا لعدد الأفراد المدرجين عليها، إذ يستحق الفرد الواحد على بطاقة التموين 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفًا طوال الشهر.

بدء التجربة في محافظتي الأقصر وبورسعيد

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجربة إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بمحافظتي الأقصر وبورسعيد، ومن المقرر تعميم التجربة تباعًا على باقي محافظات الجهورية، إذ تدخل التجربة بداية الشهر المقبل في 6 محافظات جديدة.

وتتيح وزراة التموين حتى الآن، خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر، والمخصص حاليًا لتسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات الذين لم يسجلوا حتى الآن.