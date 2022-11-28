صرف الدفعة الرابعة من زيادة التموين لـ10.1 مليون أسرة الخميس المقبل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرف الدفعة الرابعة من زيادة التموين إلى نحو 10 ملايين و100 ألف أسرة من المستحقين لزيادة الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

موعد انتهاء صرف زيادة التموين للأسر الأولى بالرعاية

ويتزامن صرف الدفعة الرابعة من زيادة التموين يوم الخميس المقبل الموافق 1 ديسمبر، ضمن مقررات الدعم الاستثنائي والذي حددته الحكومة لمدة 10 أشهر، إذ بدأ صرفه في شهر سبتمبر 2022 ويستمر شهريًا حتى 30 يونيه 2023.

قيمة زيادة الدعم الاستثنائي للأسر المستحقة

وتختلف قيمة الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية والذي تم صرفه لمدة 3 أشهر متتالية بدأت في سبتمبر الماضي، وفقا للشرائح التي حددها مجلس الوزراء حول قيمة الزيادة الجديدة، وتشمل التالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

وتسلمت الأسر المستحقة لصرف زيادة التموين على رسالة بالاستحقاق على بونات صرف الخبز تفيد بقيمة الدعم المقرر صرفه، إذ شملت الأسر المستحقة لزيادة التموين على التالي:

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل راتب عائلها الشهري عن 2700 جنيه.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.