«التموين»: ثبات أسعار 31 سلعة مدعمة على البطاقات

ذكرت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ أسعار السلع التموينية تشهد ثباتا واستقرارا، للسلع الخاصة بشهر ديسمبر المقبل، ضمن المقررات التموينية الشهرية، بين قائمة سلع تشمل 31 صنفا مدعما.

وفرة في مخزون السلع التموينية بمنافذ البقالين

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ هناك وفرة في المخزون الاستراتيجي السلعي الذي يجري ضخّه لمنافذ البقالين، لسد احتياجات المواطنين المستحقين للدعم من السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية التي تضخها الوزارة من مخازن الجملة لمنافذ البقالين.

ونوهت المصادر، بأنّ أسعار السلع التموينية للشهر المقبل، هي ذاتها أسعار السلع عن نوفمبر الحالي، الذي بدأ صرف مقرراته منذ بداية الشهر ويستمر حتى آخر يوم في الشهر.

23 مليون بطاقة تموينية

ويستفيد من السلع التموينية الشهرية التي تصرفها وزارة التموين من 40 منفذا تموينيا على مستوى الجمهورية، 23 مليون بطاقة مدرجا عليها 64 مليون مواطن، إذ يستحق الفرد الواحد على البطاقة التموينية 50 جنيها دعما سلعيا طوال الشهر حتى الفرد الرابع، و25 جنيها في الشهر بداية من الفرد الخامس المدرج على البطاقة.

وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملية صرف التموين الشهري لأصحاب البطاقات من منفذ البقال التمويني التابع لمحافظة إصدار البطاقة فقط، فضلا عن صرف الخبز البلدي أيضا من المخبز البلدي التابع للبطاقة فقط.