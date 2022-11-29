أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في الأسواق.. الدواجن تسجل 33 جنيها

تواصل أسعار الفراخ البيضاء وجميع مشتقاتها، استقرارها في السوق المحلية، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، التي أكدت ثبات الأسعار في الوقت الراهن نتيجة توافر كميات وفيرة من المعروض من السلعة الغذائية.

ونوضح في التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء وباقي الأنواع على هذا النحو التالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن سجلت في المزارع اليوم 33 جنيهًا في حين تصل للجمهور المستهلك بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيهًا.

أسعار الفراخ في المحال التجارية

واختلفت أسعار الفراخ ومشتقاتها في المحال التجارية، إذ جاءت الأسعار اليوم الثلاثاء عبر مواقعها الرسمية كالتالي:

تراوح سعر الشيش طاووق الكيلو بين 105 و120 جنيهًا.

تراوح سعر شيش البانيه بين 120 و150 جنيهًا.

تراوح سعر الهياكل بين 35 و38 جنيهًا.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا.

وصل سعر دجاجة كاملة متبلة إلى نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 65 و75 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج إلى نحو 145 جنيهًا.

تراوح سعر أجنحة بين 40 و45 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

سعر البانية يبدأ من 110 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك بين 60 و70 جنيهًا للكيلو جنيها.