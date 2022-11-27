أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 27-11-2022 في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها في الأسواق المحلي، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وتعبر الدوجن من أهم الأطعمة التي تتواجد على موائد المصريين.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض«الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء، في الأسواق المحلية اليوم الأحد 27 نوفمبر الجاري.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن البلدي بالمزارع، تراوحت بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلكين بين 44 و47 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الفراخ البيضاء عند 50 جنيهًا بالنسبة للنوع الساسو.

أسعار الفراخ في المحال التجارية

أما في المحلات التجارية الكبرى فقد ارتفعت سعر الفراخ بشكل طفيف، وقد جاءت على النحو التالي:

أجنحة بين 40 و45 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص للكيلو بين 60 و70 جنيهًا.

البانية يبدأ من 110 إلى 140 جنيها.

الأوراك بين 60 و70 جنيهًا للكيلو جنيها.

الأوراك المخلية بين 72 و80 جنيهًا.

دجاجه كاملة متبلة بسعر 85 جنيهًا.

الدبابيس تراوح بين 65 و75 جنيهًا.

شاورما دجاج بسعر 145 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق الكيلو تراوح بين 105 و120 جنيهات.

سجل سعر شيش البانيه بين 120 و150 جنيهات.

تراوح سعر الهياكل تراوح بين 35 و38 جنيهًا.

صدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.