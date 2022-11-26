أسعار الفراخ والبيض في أسواق السويس اليوم

استقرت أسعار البيض والفراخ، اليوم السبت، في أسواق السويس التي تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي نظرا لقيمتها الغذائية الكبيرة، حيث تمد الجسم بالكالسيون والبروتين المطلوبين لصحة الجسم.

أسعار استرشادية للسلع الغذائية

وقال محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إنه يتم وضع أسعار استرشادية لـ طبق البيض ومختلف أنواع السلع، بالتعاون والتنسيق بين الشعب المختلفة في الغرفة التجارية ومديرية التموين، وفقاً لما يتداول في الأسواق وبخاصة السوق الرئيسي للمدينة وهو «الأنصاري».

سعر طبق البيض في السويس

- سعر البيض الأحمر من 72 إلى 75 جنيها

- سعر البيض البلدي من 73 إلى 76 جنيها

- سعر البيض الأبيض من 70 إلى 73 جنيها

- سعر الفراخ البيضاء الكيلو يبدأ من 43 إلى 46 جنيها

- سعر الفراخ البلدي من 53 إلى 57 جنيها

- سعر فراخ بلدي فريش من 66 إلى 73 جنيها

- فراخ أبيض فريش من 52 إلى 54 جنيها

- فراخ مجمدة 65 جنيها

- الفراخ البانية من 100 إلى 105 جنيهات.