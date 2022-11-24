أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24-11-2022 في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم، وذلك وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وجاءت أسعار الفراخ عند نفس القيمة الشرائية في الأسبوعين الماضيين؛ إذ تباينت بين 3 و5 جنيهات، وفقا لنوع الفراخ ما بين بلدي، أو بيضاء أو الساسو او فراخ حمراء.

لذا ومن خلال السطور التالية، تستعرض«الوطن»، أسعار الفراخ، خاصة أنها تحظى باهتمام المواطنين وربات البيوت.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفقا لما جاء اليوم بالنشرة السعرية الصادرة عن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإنّ أسعار الدواجن البلدي بالمزارع، تراوحت بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلكين بين 44 و47 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الفراخ البيضاء عند 50 جنيهًا بالنسبة للنوع الساسو.

أسعار الفراخ في المحال التجارية

تراوح سعر الأجنحة الصافي للكيلو بين 30 و32 جنيها.

جاء سعر الكبد والقوانص للكيلو بين 40 و45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك بين 45 و48 جنيهًا للكيلو جنيها.

وجاء سعر كيلو الأوراك المخلية بين 64 و68 جنيهًا.

سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 55 و65 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق الكيلو تراوح بين 100 و110 جنيهات.

سجل سعر شيش البانيه بين 100 و110 جنيهات.

تراوح سعر الهياكل تراوح بين 20 و22 جنيهًا.

تراوح سعر شرائح البانيه بين 95 و110 جنيهات.

جاء سعر الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.