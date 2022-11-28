وزير التعليم يعلن مواصفات امتحانات الثانوية العامة وعدد الأسئلة بالدرجات

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، ومواصفات الورقة الامتحانية للشعبتين لهذا العام، وعدد الأسئلة في كل مادة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة.

امتحان اللغة العربية

- عدد الأسئلة 60 سؤالا، مقسمة بواقع 44 سؤالا بدرجة واحدة، و15 سؤالا بدرجتين، وسؤال 6 درجات، وتكون الدرجة الكلية 80 درجة للمادة، وزمن الامتحان 3 ساعات.

- بالنسبة للأسئلة المقالية، يشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال درجتين، وسوف توزع على فروع المادة، وتتضمن أسئلة القراءة الأدبية.

المواد الأدبية

تشمل المواد الأدبية: التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة، ويكون توزيع الدرجات، كالآتي:

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين 6 أسئلة.

- الدرجة الكلية للأسئلة 50 درجة.

- عدد الأسئلة المقالية 15%.

مادة الرياضيات

- الدرجة الكلية لمادة الرياضيات 30 درجة لكل فرع من فروع الرياضيات التطبيقية والبحتة.

- عدد الأسئلة 11 سؤالا بدرجة واحدة.

- 7 أسئلة بدرجتين، وسؤال واحد 3 درجات.

- العدد الكلي للأسئلة 20 سؤالا.

المواد العلمية

- الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة.

- عدد الأسئلة في الاختيار من متعدد بدرجة واحدة (40 سؤال بواقع 40 درجة)

- عدد الأسئلة بدرجتين في الاختيار من متعدد 6 والمقالية 4 أسئلة، باجمالى 10 درجات.

- العدد الكلي للأسئلة في الاختيار من متعدد 46 سؤالا، والمقالية 4 أسئلة، بإجمالي 50 درجة.

- الدرجة الكلية في الاختيار من متعدد 52 درجة، والمقالية 8 درجات لتصبح الدرجة الكلية 60 درجة، أما زمن الامتحان 3 ساعات.