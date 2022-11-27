وزير التعليم لـ أولياء الأمور: نجيب على جميع التساؤلات الخاصة بالثانوية العامة غدا

وعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بالإجابة على جميع التساؤلات التي تدور في أذهانهم، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد غدا الاثنين للإعلان عن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة.

ورد وزير التربية والتعليم، على ولية أمر ووعدها بالإجابة على تساؤلات طرحتها عبر جروب مستقبل أولادنا.

وكانت التساؤلات كالتالي:

1- في ظل العجز الصارخ بعدد المعلمين كيف سيتم توفير معلمين ثانوية عامة على دراية بالمنهج لتصحيح الأسئلة المقالية طبقا للتصريح بأنه سيكون هناك 3 معلمين لتصحيح السؤال المقالي الواحد؟

2- التعبير والـ writing في اللغة الأولى والثانية كيف تكون الإجابة عليهم short essay «إجابة سطرين ثلاثة»؟

3- ما عدد الأسئلة في كل مادة بعد عودة الأسئلة المقالية لأنه من الصعب أن يكون نفس عدد الأسئلة بنفس وقت زمن الإجابة؟

4 - هل يطرح نموذج إجابة لكل مادة بعد الامتحانات؟

5- في حالة تظلم الطالب هل يطلع على ورقة الأسئلة الخاصة به ليعرف السؤال الذي أجاب عنه؟

تصحيح الأسئلة المقالية بطريقة الـRubrics

واختتمت خلال رسالتها للوزير عبر جروب مستقبل أولادنا: «رجاء تجربة تصحيح الأسئلة المقالية بطريقة الـRubrics على امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أولا قبل تطبيقه في سنة مصيرية تحدد مستقبل الطالب كالثانوية العامة، إذ عانى أولادنا طوال العامين الماضيين وتم ظلمهم ولا نريد تكرار ذلك مرة أخرى».