وزير التعليم: امتحان تدريبي لطلاب الثانوية العامة بعد منتصف العام الدراسي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ كيفية الاستعداد للامتحانات، هي الجزء الأهم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2023، موضحا أنّ الامتحان هذا العام يعقد بنظام «أوبن بوك»، إلى جانب كتيب المفاهيم، مضيفا أنّ درجات كل جزئية موزعة على خطوات الحل، وسيتم توفير امتحان تدريبي للطلاب بعد منتصف العام الدراسي.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، أنّ الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وبابل شيت، وكراسة إجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من الأسئلة، متابعا: «سيتم أخذ (سكان) من ورقة الإجابة لتصحيحها من قبل المعلمين، وأطلب من أبنائي طلاب الثانوية العامة أن يذاكروا دروسهم جيدا».