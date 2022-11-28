وزير التعليم يكشف مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. منها «مقال 250 كلمة»

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، ومواصفات الورقة الامتحانية لجميع اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية»، وعدد الأسئلة وفق الدرجات للعام الدراسي 2022/2023.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، أنّها تشمل سؤالين مقاليين، لكل سؤال درجتين، لقياس مستويات استيعاب الطالب للقصة المقررة، والتعبير عن رأي الطالب.

وتابع حجازي، أنّ سؤال التعبير بـ4 درجات، حيث يكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني، بعدد كلمات يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، لافتا إلى أنّ أسئلة الترجمة ستكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

درجات امتحان اللغات الأجنبية الأولى

- نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد: 85%.

- نسبة الأسئلة المقالية: 15%.

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية: 50.

- عدد الأسئلة: 40.