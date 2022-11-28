وزير التعليم: سنتصدى للغش بقوة.. والتعريب مستمر لطلاب المدارس الخاصة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة ستتصدى للغش بطرق كثيرة وقوية، حرصا منها على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحا أنّ مواصفات امتحانات الثانوية العامة، تنشر للمرة الأولى، فضلا عن أنّ الوزارة مستمرة في «التعريب» بالنسبة لطلاب المدارس الخاصة، لتسهيل الامتحانات عليهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إتاحة امتحان تدريبي للطلاب بالفصل الدراسي الثاني، لتدريبهم على الأسئلة، مشيرا إلى أنّ الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب.

وتابع حجازي، أنّ الوزارة حريصة على أن تكون امتحانات الثانوية العامة «متزنة»، مضيفا: «لا يوجد اختلاف في امتحانات الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضي».