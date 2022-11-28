بنك مصر يوقع اتفاقًا لتمويل أعمال تطوير فندق شيراتون القاهرة

وقع بنك مصر، عقد قرض طويل الأجل بمبلغ يصل إلى 500 مليون جنيه مصري ولمدة 6.5 سنوات، مع الشركة العربية للمشروعات السياحة المالكة لفندق شيراتون القاهرة بغرض تمويل عملية تطوير الفندق.

تمويل نسبة 60% من تكلفة تجديد فندق شيراتون

ومثّل بنك مصر، محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك، بالتوقيع على عقد القرض مع ابراهيم الشيباني المدير العام للشركة، وبحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، ويستهدف القرض تمويل نسبة 60% من إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروع تجديد فندق شيراتون «المبنى الثاني برج نفرتيتي»، والتي تقدر بنحو 839 مليون جنيه مصري.

دعم قطاع السياحة

وأكد محمد خيرت أن مشروع تجديد فندق شيراتون القاهرة، يعد أحد أهم المشروعات السياحية بالقاهرة، نظرا لمكانة الفندق الراسخة بالقطاع السياحي وتميز موقع الفندق الذي يطل على ضفاف النيل، ويلعب بنك مصر دوراً في دعم قطاع السياحة، الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

وأكد محمد خيرت أن منح التمويل يعد استكمالاً لدور البنك في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً وأن قطاع السياحة من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنك مصر في دعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وخاصة في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي مثل دعم القطاع السياحة والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة.

ويُعد شيراتون القاهرة أول فنادق أفريقيا، والذي تم إنشاؤه عام 1970 ويتكون الفندق من برجين ملاصقين لبعضهما وهما برج كليوباترا ويتألف من 326 غرفة وجناح تم تجديدها بالكامل عام 2017، وبرج نفرتيتي ويتألف من 334 غرفة والجاري تجديده حالياً.