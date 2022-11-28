أسعار العملات مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم الاثنين 28-11-2022

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مع بداية التعاملات المصرفية اليوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، حالة استقرار واضحة في عمليات الصرف المختلفة.

واستقرت عمليات الصرف للبيع والشراء، مقابل سعر الجنيه المصري بشكل كبير، وتستعرض «الوطن» آخر التحديثات الخاصة بأسعار العملات في بنك مصر، صباح اليوم وفقا للمواقع الرسمية بالبنوك.

أسعار العملات مقابل الجنيه في بنك مصر

- سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر، نحو 25.31 جنيه للشراء، و25.49 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار 24.48 جنيه للشراء، مقابل سعر البيع 24.53 جنيه .

- حقق الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، 29.44 جنيه للشراء، و29.62 للبيع جنيه.

- سعر الدرهم الإماراتي، 6.66 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي 76.92 جنيه للشراء، و79.78 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي 6.50 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

- سجل الدينار الأردني نحو 34.04 جنيه للشراء، فيما بلغ سعره عند البيع 34.59 جنيه.

- استقر سعر الدولار الكندي، بلغ عند عمليات الشراء 18.16، وعمليات البيع 18.31 جنيه.

- استقر سعر الريال القطري، عند نحو 6.27 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.70 جنيه.

- حقق سعر الدينار البحريني اليوم، عند الشراء 63.25 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 65.06 جنيه.

- بلغ سعر الريال العماني، عند عمليات الشراء 62.13 جنيه، و63.71 جنيه للبيع.