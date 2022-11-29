محامٍ يوضح إجراءات رفع دعوى نفقة لعلاج الأطفال.. منها «فواتير مختومة»

نفقات الصغار بأنواعها كافة، سواء الدراسية أو بغرض العلاج أو الكساء أو غيرها، من الأمور الواجبة على الأب حتى حال استحالة العشرة بين الزوجين ووقوع الطلاق، وقد يرفض الأب دفع نفقة لصغيره ومنها العلاج، ما يدفع الأم للجوء إلى محكمة الأسرة للحصول على نفقة الصغار، ومنها العلاج.

الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى مصروفات علاج

علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، أوضح الإجراءات والأوراق المطلوبة لإقامة دعوى مصروفات لعلاج الأطفال بعد الانفصال، والتي يجب تحضيرها قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة.

تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة

وقال حمودة لـ«الوطن»، إنّ الأم يجب عليها تحضير أوراق لرفع دعوى للحصول على نفقة علاج للصغار، وأهمها تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة التابعة لمحل إقامة الأب، وبه تفاصيل الدعوى المشار إليها، وشهادة الميلاد للصغير المطلوب له مصاريف العلاج، ووثيقة للزواج أو الطلاق أمام محكمة الأسرة.

وأضاف المحامي أنّه من ضمن الأوراق، صورة من بطاقة الرقم القومي للأم والأب، وفاتورة العلاج مختومة من الصيدلية التي اشترت منها الأدوية، وحال عمل أشعة تقدّم الفاتورة مختومة من مركز الأشعة، أو فاتورة التحاليل من المعمل مختومة، وحال كان الصغير أقام عملية جراحية، تقدم الأم الفواتير الخاصة بالمستشفى.

وتابع أنّه بعد 15 يومًا من تقديم الطلب لمكتب التسوية أمام محكمة الأسرة، فأغلبية الدعاوى التي تخص مصروفات العلاج تقبل من خلال قاضي محكمة الأسرة، ويلزم الأب بدفع النفقات الخاصة بعلاج الصغير كاملة.