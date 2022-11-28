الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعا تنمويا ضمن «حياة كريمة» في الحسينية بالشرقية

تستهدف مؤسسة حياة كريمة، تطوير الريف المصري ليكون شريكًا في التنمية بالدولة المصرية، وجرى اختيار قرى بعدد من مراكز المحافظات بالجمهورية لتطوريها، وكان مركز الحسينية بمحافظة الشرقية الذي وقع عليه الاختيار لتطوير بعض القرى به ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، وجرى تنفيذ مشروعات في كافة القطاعات والانتهاء من تنفيذها بنسبة كبيرة وتحديدا في نحو 14 قطاعًا.

وأعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب في تصريحات صحفية، الانتهاء من غالبية المشروعات التي استهدفت تنفيذها مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية في 41 قرية بتوابعها بإجمالي 894 مشروعًا، متنوعة ما بين قطاعات الصحة، التعليم، الصرف الصحي والطرق والكباري وغيرها من المشروعات التي تنهض بالريف المصري وتحسن حياة المواطن.

تنفيذ مشروعات تنموية في 14 قطاعًا

وانتهت «حياة كريمة» من تنفيذ عددًا كبيرًا من المشروعات في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب البالغ إجمالي عددها نحو 182 مشروعًا، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعًا بالحسينية، و41 مشروعا في الغاز الطبيعي وكذلك 31 مشروعًا في مجالي الصحة والإسعاف، و48 مدرسة و10 مجمعات زراعية وبيطرية، وجاري استكمال بقية المشروعات.

دعم الأسر بالقرى بالوحدات الاجتماعية

ووصلت مبادرة حياة كريمة إلى القرى الأولى بالرعاية فقيرة الخدمات، وجرى مد خطوط وتوصيلات مياه الشرب إليها، كما جرى مد خطوط الغاز الطبيعي استعدادا لتوصيل غاز البوتجاز فضلًا عن تطوير مدارس وبناء أخرى لرفع مستوى التعليم والطالب ومنع الزحام بالفصول، وتبطين الترع وإنشاء وحدات محلية وأخرى اجتماعية بالقرى لدعم الأسر الأولى بالرعاية.