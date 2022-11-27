محافظ الشرقية: «حياة كريمة» غيرت المزاج العام لأهالينا في القرى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت مراكز الشباب إلى الأفضل، كما أنّها غيرت المزاج العام لأهالينا في القرى، حيث كانوا يعانون من نقص الخدمات، حيث أصبحت كل الخدمات متاحة، وستنتهي كل المشروعات قريبا.

حياة كريمة كانت سببا كبيرا في توفير فرص عمل كثيرة

وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ حياة كريمة كانت سببا كبيرا في توفير فرص عمل كثيرة، مشيدًا في الوقت ذاته بنادي الشرقية على مستوى لعبة الهوكي، حيث جرى رفع كفاءة أحد ملاعب الهوكي بدعم من وزارة الشباب والرياضة، كما سيتم توفير ملاعب الهوكي في بعض مدارس الشرقية.

اختيار مركز الحسينية الذي يمثل نحو 31% من مساحة الشرقية

وتابع محافظ الشرقية، بأن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت اختيار مركز الحسينية الذي يمثل نحو 31% من مساحة الشرقية، وفي المرحلة الثانية تم اختيار 5 مراكز كبيرة: «نأمل أن نبدأ فيها، وتم تحديد الأراضي التني نحتاجها بواقع 400 قطعة أرض في الـ5 مراكز، وتمت معاينة حوالي 370 وقبولها وسيتم تنفيذ فيها كل الخدمات مثل محطة الصرف الصحي ومحطة المياه وإنشاء مستشفى وإنشاء مراكز شباب».