«اقتصادية السويس»: شحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، أنه تم شحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار من على أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة على متن السفينة STELLAR EAGLE.

نشاط ملحوظ في ميناء شرق بورسعيد

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، إن أرصفة ميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول السفن والحاويات المناولة، حيث استقبل الميناء السفينة STELLAR EAGLE القادمة من ميناء الإسكندرية، وجنسيتها جزر مارشال، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 50 ألف طن من خام الكلنكر، وستستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار.

يأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة لفتح أسواق جديدة خارجية لتصدير المنتجات، مثل الملح والأسمنت وخام الكلنكر عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

تحسين الكفاءة التشغيلية

كما صرحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إدارة ميناء شرق بورسعيد اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن، والذي يأتي انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.