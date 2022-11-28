حسين الجسمي يكشف تفاصيل أول حفلاته في العام الجديد 2023

بدأ عدد من الفنانين، التحضير لحفلاتهم الغنائية المنتظرة لاستقبال العام الجديد 2023، وكشف التفاصيل الخاصة بها، ومن بينهم الفنان حسين الجسمي، الذي أعلن تفاصيل حفله لاستقبال العام الجديد، عبر صفحته الخاصة على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وشارك حسين الجسمي، جمهوره بصورة البوستر الخاصة بحفله الغنائي لعام 2023، التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة، مسقط رأسه، وعلق عليها قائلًا: «يسعدني أن استقبل العام الجديد 2023 معكم في مدرجي».

حفل حسين الجسمي 2023

وتابع حسين الجسمي، قائلًا: «استقبل العام الجديد بين عائلتي الكبيرة في عروس الساحل الشرقي خورفكان.. مرحبًا الساع وأهلًا وسهلاً بكم في الخور».

حفل حسين الجسمي في مصر

يذكر أن الفنان حسين الجسمي، كان قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا في مصر مؤخرًا ضمن احتفالات مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، الذي جرى إقامته في منطقة الأهرامات، وشارك معه في الحفل، الفنان عمرو دياب، وقدما واحدة من أنجح الحفلات الغنائية بحضور جماهيري ضخم.