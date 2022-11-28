تغريم الفنان أحمد آدم 300 ألف جنيه في قضية التهرب الضريبي

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، بتغريم الفنان أحمد آدم، 300 ألف جنيه في قضية التهرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

وجاء في أوراق القضية، المتهم فيها الفنان أحمد آدم، أنّه تهرّب من تسديد مبلغ مالي مستحق للضرائب عن البرنامج الذي قدّمه في وقت سابق في عام 2013، باسم «بني آدم شو».

ووجّهت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع الفنان، تهم التهرب الضريبي، ووفقًا للقانون الخاص بوزارة المالية، تُفرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه، وعلى من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.