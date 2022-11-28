استكمال محاكمة الفنان أحمد آدم في قضية التهرب الضريبي بعد قليل

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، في قضية التهرب من دفع 300 ألف جنيه إلى الضرائب.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

التهرب من تسديد مبلغ مالي

وجاء في أوراق القضية، المتهم فيها الفنان أحمد آدم، أنّه تهرّب من تسديد مبلغ مالي مستحق للضرائب عن البرنامج الذي قدّمه في وقت سابق في عام 2013، باسم «بني آدم شو».

دفع غرامة مالية

ووجّهت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع الفنان، تهم التهرب الضريبي، ووفقًا للقانون الخاص بوزارة المالية، تُفرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه، وعلى من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.