ناجي الشهابي: رحيل أمين إسكندر خسارة كبيرة للحياة الحزبية في مصر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إنّ رحيل المناضل السياسي أمين إسكندر، خسارة كبيرة للحياة الحزبية في مصر.

رئيس حزب الجيل ينعى أمين إسكندر

وأضاف ناجي الشهابي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الفقيد كانت له مواقف وطنية، وكان كثير النقاش والجدال حول الجانب الاجتماعي الذي يمس الجوانب الحياتية للمصريين وصاحب رؤى ووجهات نظر سياسية وحزبية تُحترم وتُقدر من قبل القوى والأحزاب وكان يؤخذ بها في حزبه.

نبذة عن أمين إسكندر

وكان الناشط السياسي أمين إسكندر، رحل عن عالمنا صباح اليوم تاركا تاريخا نضاليا وسياسيا كبيرا، حيث يعد الفقيد وكيل مؤسسي حزب الكرامة وعضو مجلس نواب سابق وعضو سابق بالمؤتمر القومي العربي.

كتب العديد من المؤلفات أبرزها «التنظيم السري لجمال عبدالناصر»، وعدة كتب تضمنت مقالات الصحفية الصادرة عن حزب الكرامة وغيرها من الصحف المصرية والعربية.