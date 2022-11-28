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 أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على محيط مقر الرئاسة الصومالية في مقديشيو

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أ ش أ
03:49 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
السفير أحمد أبو الغيط

السفير أحمد أبو الغيط

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الذي شنته «حركة الشباب الإرهابية» أمس، واستهدف فندق «فيلا روزا» الواقع في محيط مقر الرئاسة الصومالية بالعاصمة مقديشيو.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، عن خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنَّ الجامعة العربية تؤكّد تضامنها الكامل مع الصومال حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب، وتساند كل الجهود الجارية لاجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.

 

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بقلم أ ش أ