النشرة الإفريقية: هجوم إرهابي جديد في الصومال.. ومالي تتحدى فرنسا

شهدت القارة الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، أبرزها مقتل 3 من أفراد قوات حفظ السلام الكينية، جراء هجوم تبنته حركة «الشباب» الإرهابية، على قاعدة عسكرية في الصومال، فيما تحدت السلطات بمالي، باريس، بإعلان حظر، أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها أو تدعمها السلطات الفرنسية.

وتبنت حركة «الشباب» الإرهابية، هجوم على قاعدة «ساريرا»، العسكرية بمنطقة جوبا السفلى، جنوب الصومال بالقرب من الحدود مع كينيا، أسفر عن مقتل 3 من أفراد قوات حفظ السلام الكينية.

عنصر بـ«الشباب» يطلق النار عشوائيا على الجنود

وأوضح مسؤول عسكري كيني، أن مسلحا أطلق النار عشوائيا فأصاب 5 جنود آخرين قبل سقوطه قتيلا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وكان الجيش الوطني الصومالي، شن عملية عسكرية بمنطقة «طورشينشيبلي» بمحافظة بكول الواقعة جنوب غربي البلاد، أسفرت عن مقتل قياديين بحركة الشباب الإرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا».

وفي مالي حظرت السلطات أنشطة كافة المنظمات غير الحكومية التي تمولها أو تدعمها «باريس»، بينها العاملة في المجال الإنساني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وعزت الحكومة الانتقالية في مالي، برئاسة عبد الله مايجا في بيان، قرار «باماكو»، إلى إعلان فرنسا، مؤخرا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

العثور على سيارة الكاهن الالماني في حي بـ«باماكو»

ميدانيا، أعلن رجال دين، فقدان كاهن كاثوليكي يحمل الجنسية الألمانية في مالي يدعى «هانز يواكيم لوهر»، الملقب بـ«ها جو» منذ مساء أمس الأول، وأشار رجال دين وأقرباء الكاهن، إلى العثور على سيارته في حي بالعاصمة «باماكو» في مكان غير بعيد من معهد يُدرّس فيه للطلاب.

وأوضح أحد أقارب الكاهن الألماني، أن «ها جو»، يعيش في مالي منذ 30 عاما، ويُدّرس في معهد «التدريب الإسلامي المسيحي»، معربا عن قلق كبير، فيما أشار عامل في مركز «الإيمان واللقاء» الذي يديره لوهر، إن الكاهن الكاثوليكي يعلم الحوار بين الأديان.