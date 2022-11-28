«طب حلوان» تنظم حملة مجانية لقياس ضغط الدم وتحليل السكر

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة حلوان، حملة توعوية مجانية لقياس ضغط الدم وتحليل السكر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم بالبرنامج القومي للوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم، وبالتعاون أيضاً مع أحدى الشركات.

حملة توعوية لقياس ضغط الدم والسكر

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، وإشراف الدكتورة رشا رفاعي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة حلوان، والدكتور أحمد جعفر، والدكتور عمرو عبد العال.

وتضمنت الحملة اليوم عدة محاضرات توعوية للطلاب وموظفي الجامعة عن العوامل المؤدية لارتفاع ضغط الدم ودور السمنة والغذاء غير الصحي، وأهمية الإقلال من ملح الطعام واتباع اسلوب المعيشة الصحي، ودور الرياضة في حياة الإنسان.

أعرض ضغط الدم

وتطرقت المحاضرات إلى أعراض مرض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته، وسبل الوقاية منه عن طريق الإقلال من استخدام ملح الطعام، وتناول الخضروات والفاكهة بكثرة، وكذلك المحافظة على وزن الجسم المثالي، وتجنب استخدام العقاقير والامتناع عن التدخين قطعيا.

واختتم البرنامج بعمل مسح ميداني واستبيان إحصائي للجمهور عن مرض ارتفاع ضغط الدم وتحليل السكر.