صيدلة جامعة حلوان تنظم معرضًا للملابس الجاهزة بأسعار رمزية

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان معرضًا للملابس الجاهزة بأسعار رمزية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة حلوان

وافتتح المعرض الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والسادة الوكلاء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ملابس جاهزة بجودة عالية

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية ويتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة، كما أشار إلى أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات تأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

تخفيف العبء عن كاهل الأسر

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أن السوق الخيرية تضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية وذلك للتيسير على أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

جدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل وذلك في صالة المطعم المركزي بالجامعة.