قنوات مجانية جديدة ناقلة لكأس العالم قطر 2022.. التردد وطريقة التقاطها
كتب:
كيرلس مجدى
05:55 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
جماهير تتابع مباريات كأس العالم 2022
ظهرت عدد من القنوات المجانية التي تنقل مباريات كأس العالم قطر 2022، على عدد من الأقمار الصناعية التي يسهل التقاطها في محافظات مصر، وتعد أفضل بديل للقنوات المشفرة التي تبث كأس العالم حاليا في الشرق الأوسط.
حسام الأسيوطي، فني تركيب عدسات دش بالإسكندرية، يقول إنه ظهرت قناة مجانية جديدة ناقلة للمونديال اسمها «Etv Ethiopia entertainment»، وتبث عبر قمر «Nss 07 57E»، وترددها 11105 بمعدل ترميز 45000 واستقطاب أفقي، وهي بدون إنترنت أو شفرة، وتبث مباريات كأس العالم قطر 2022 بصورة FUll HD.
تردد قناة الهوية الناقلة لكأس العالم مجانا
وأضاف «الأسيوطي» لـ«الوطن»، أنه يوجد قناة أخرى تحمل اسم «الهوية»، وتنقل مباريات كأس العالم قطر 2022، والتي أغلقت على قمر النايل سات، بينما تبث على قمر ياه سات بتردد 12508 ومعدل ترميز 1100 واستقطاب عمودي.
كأس العالم قطر 2022.. طريقة استقبال قنوات مجانية
وأوضح أن الطريقة الصحيحة لاستقبال قنوات مجانية ناقلة لكأس العالم قطر 2022، أبرزها قناة الهوية اليمنية، تبدأ من ضبط الطبق على قمر «ياه سات» على أقوى تردد للقمر، لافتا إلى أن وجود فني متخصص يسهل من العملية.
ضبط الأقمار لمشاهدة كأس العالم قطر 2022 مجانا
ولفت إلى أنه يتم بعد ذلك وضع أقوى تردد لقمر إكسبريس 53 شرقا، ثم تحريك العدسة فقط نزولا صعودا بشكل بسيط، عندها يظهر تردد «إكسبريس» القوي، وعليه إدخال تردد قناة الهوية.
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