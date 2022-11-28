الهلال الأحمر: الإيذاء النفسي وزواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

نشر الهلال الأحمر المصري، عددا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، موضحا أنه يتضمن 6 أنواع من ضمنها الزواج القسري، زواج الأطفال، العنف المنزلي والجنسي، الإيذاء النفسي، الحرمان من الموارد والفرص.

وأوضح عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثل خطرا جسيما على المجتمع كله.

من جانبها أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، الجمعة الماضية على أن تستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي تنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وأشارت التضامن إلى أنه جرى إجراء العديد من التدخلات لعلاج مشكلة العنف ضد النساء والفتيات أبرزها مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة، برامج تنمية الطفولة المبكرة، برامج التربية الأسرية الإيجابية وإطلاق منصة مودة لإعداد المقبلين على الزواج.

وأوضحت وزارة التضامن ضمن حملتها أن العنف الأسرى مشكلة خطيرة يعيشها الكثير من السيدات والأبناء الذين يتعرضون للعديد من المشاكل مثل المشاكل النفسية والتعليم وغيرها، لافتة إلى أن الحملة هذا العام تحت شعار «أمسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار»؛ لتؤكد أنّه بمقدور أي فتاة أو سيدة أن تواجه العنف بكافة أشكاله الاجتماعية والاقتصادية، إذا عرفت حقوقها وعرفت كيف يمكنها التغلب على العقبات التي تواجهها.