مواقف متطورة وأسواق حضارية.. محطة مصر بالإسكندرية في ثوبها الجديد (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، حيث تفقد مداخل ومخارج ومكونات المشروع ، وجميع التشطيبات النهائية التي تتم على قدم وساق.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين مؤكدا لهم مدى الاستفادة من أعمال التطوير وتحويل الميدان إلى منطقة سياحية واقتصادية واستثمارية آمنه ذات عائد استثماري للمواطن والدولة، وكذلك الفائدة التي تتعلق بالحركة المرورية في الميدان.

محافظ الإسكندرية: مشروع محطة مصر استكمال لخطة التنمية

وثمن المحافظ دور جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع، مؤكدا أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنـجازات التي تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدينة الإسكندرية.

إنشاء أسواق حضارية في محطة مصر بالإسكندرية

وأوضح الشريف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، مشيرا إلى أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل.

إنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات

ولفت إلى إنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات «الأجرة» والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.