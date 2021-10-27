حريق يلتهم محل ملابس في ميدان محطة مصر بالإسكندرية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، على حريق هائل اندلع اليوم الأربعاء، بمحل ملابس بميدان محطة مصر بحي وسط، دون حدوث إصابات.

تفاصيل حريق ميدان محطة مصر

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد المحال بميدان محطة مصر، حيث انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمحل ملابس على شريط الترام بميدان محطة مصر، ما أسفر عن تفحم المحل وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث أي إصابات.

جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي الباكيات. وتحرر المحضر بقسم شرطة العطارين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حريق ميدان محطة مصر بالتزامن مع عمليات التطوير

وتشهد منطقة محطة مصر أعمال حفر مبنى السوق الحضاري الجديد بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، ومعدلات ونسبة الإنجاز بالمشروع والذي يبلغ تكلفته 227 مليون جنيه، في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.