النقل: وصول أولى دفعات الأوناش العملاقة إلى محطة تحيا مصر بالإسكندرية

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استقبال الدفعة الأولى لـ6 أوناش ساحة كهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT، والتي تعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري، حيث تعتبر هذه الأوناش الأولى في مصر، وتعمل باستخدام أقطاب التوصيل الكهربية، وتستخدم في التداول بالساحات الخاصة بالحاويات.

تجميع الأوناش على ساحة محطة TMT

وأوضح وزير النقل، أنّه جرى تفريغ مكونات الأوناش من السفينة على الأرصفة الخاصة بمحطة TMT، التي أصبحت جاهزة لاستقبال السفن، واستغرقت عملية الإنزال 4 أيام تحت إشراف فريق من الخبراء من شركة Liebherr الألمانية، وشركة تشغيل المحطة والعمالة المصرية المدربة، لافتا أنه قد تم البدء في عملية تجميع هذه الأوناش على ساحة محطة TMT تحت إشراف نفس الفريق والمتوقع ان تصل مدة التركيب والتجهيز الى (6 أسابيع) من العمل الشاق.

تنفيذ المباني الإدارية والخدمية

وتابع: «يتزامن الإنجاز مع بذل تكثيف الشركات المنفذة للمشروع، وهي شركة إيديكس الدولية، وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، وتحت إشراف استشاري المشروع: شركة دار الهندسة - مصر من أجل استكمال أعمال تنفيذ المباني الإدارية والخدمية، وكذلك المرافق للبنية التحتية ورصف الساحات والطرق لساحة المحطة، والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، علما بأنّه جرى الانتهاء من إنشاء الأرصفة الخاصة بالمحطة والتي تبلغ أطوالها 5,2 كيلومتر بغاطس من 14م الى 17,5 م».

وأكد أنّه من المنتظر استقبال الدفعة الثانية من أوناش الساحة بإجمالي 6 أوناش أخرى بنهاية الشهر الحالي، وذلك من أجل إتمام أعمال التركيب والاختبار، ويأتي ذلك في إطار أعمال التجهيز لتشغيل المحطة حيث نسابق الزمن لتجهيز الموقع قبل نهاية العام الحالي.

يذكر أنّ شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذارع التجاري لوازرة النقل، انتهت من أعمال الطرح والتقييم للموردين بالتعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية مشغل المحطة، ومن المخطط التشغيل التجريبي للبضائع العامة والسيارات منتصف يوليو المقبل.