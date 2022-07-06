إجراء المرحلة الثانية من القرعة العلنية للباعة الجائلين في محطة مصر بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن إجراء المرحلة الثانية من القرعة العلنية للباعة الجائلين لتخصيص المحلات للترخيص بحق الانتفاع بسوق محطة مصر الحضاري، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجمعية الباعة الجائلين بالإسكندرية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

قرعة علنية استهدفت 400 فرد من الباعة الجائلين

وأشار محافظ الإسكندرية، أنه سبق وتم إجراء المرحلة الأولى للقرعة العلنية والتي استهدفت عدد 400 فرد من الباعة الجائلين، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجمعية الباعة الجائلين بالإسكندرية في استاد الإسكندرية، وذلك في إطار بدء العد التنازلي لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.

وأضاف «الشريف»، أنه عقب إجراء القرعة سيتم البدء في إجراءات تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضاري، مشددًا أنه عقب الانتهاء من تسكين الباعة الجائلين لن يسمح نهائيًا بتواجد لأي من الباعة الجائلين بالميدان، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

تخصيص جزء للباعة الجائلين في السوق الحضاري

وقال محافظ الإسكندرية، إنه تم إنشاء سوق حضاري متكامل على أحدث طراز عالمي يضاهي الأسواق الأوربية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص جزء من السوق الحضاري للباعة الجائلين الذين تم حصرهم بشكل دقيق وكامل قبل تنفيذ المشروع، وذلك في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية.