أحمد الطاهري: منتدى إعلام مصر دليل على نجاح وقوة الإعلام المصري «فيديو»

قال أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ منتدى إعلام مصر دليل نجاح وقوة للإعلام المصري بشكل عام، موضحًا: «كل الشكر للقائمين عليه، بسبب هذا الإعداد الجيد».

وأضاف الطاهري، خلال لقاء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على هامش فعاليات منتدى إعلام مصر، أنّ المنتدى ليست قيمته في 1200 صحفي وإعلامي مختلف أنحاء العالم العربي فقط بل من مختلف أنحاء العالم فقط، لكن قوته في الموضوعات المطروحة به وتبادل الرؤى وتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة.

وتابع رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «تشعر أن المهنة تنفست كثيرًا بهذا المنتدى، وأعتقد أنّه ولد عملاق ويليق بحمل اسم منتدى إعلام مصر».