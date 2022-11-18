أحمد الطاهري: انطلاق استوديوهات لـ«إكسترا نيوز» و«القاهرة الإخبارية» في المحافظات قريبا

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق عدد من المكاتب والاستوديوهات الجديدة الخاصة بقناتي «إكسترا نيوز» و«القاهرة الإخبارية» في عدد من المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وكان الإعلامي أحمد الطاهري نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا يعلن من خلالها انطلاق قناتي «إكسترا نيوز» و«القاهرة الإخبارية» في عدد من المحافظات مثل محافظة الإسكندرية، ومحافظة طنطا، ومحافظة أسوان.

وأعلن رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أن تلك الاستوديوهات والمكاتب ستبدأ في العمل قريبا خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاهتمام الكبير بتحقيق رؤية أكبر وأوضح للمشاهد المصري والعربي.