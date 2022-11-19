أحمد الطاهري: مليون مبروك عودة الأستاذة الكبيرة إيمان الحصري إلى شاشة DMC

هنأ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامية إيمان الحصري، بعودتها مرة أخرى إلى شاشة قناة DMC.

إيمان الحصري تعود لتقديم برنامج مساء DMC

وكتب «الطاهري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مليون مبروك عودة الأستاذة الكبيرة إيمان الحصري إلى برنامج مساء DMC».

هذا وأعلنت الإعلامية إنجي القاضي، انضمامها لقناة «القاهرة الإخبارية»، لتقديم برنامج جديد على القناة، وذلك بعد فترة من تقديم برنامج «مساء DMC».

وتوجهت الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، بالشكر لمشاهدي ومتابعي قناة «DMC»، والقائمين على القناة على فترة عملها في برنامج «مساء DMC».

وتابعت: «أحب إني أتوجه بالشكر على هذه الفرصة اللي أخدتها على مدار عام للعمل على هذه الشاشة الجميلة، شاشة DMC، أحب أشكر المشاهدين وأحب أشكر فريق الإعداد، وكل زملائي الموجودين في الاستديو وبالطبع إدارة DMC على الفرصة في إني اشتغل في هذا البرنامج على مدار عام».