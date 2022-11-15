أحمد الطاهري يعلن تطوير مقر قناة «إكسترا نيوز».. والراحلة أسماء مصطفى البوستر الأبرز

نشر أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة صور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من بوسترات مذيعي قناة «إكسترا نيوز»، بعد تطوير المبني الخاص بها، معلقًا بقوله: «تطوير مقر إكسترا نيوز».

بوسترات قناة «إكسترا نيوز»

وظهر خلال بوسترات القناة عدد من المذيعين والمذيعات منهم، الإعلامية أسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا في نوفمبر الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إذ كانت تُشارك في تقديم برنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز».

عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

حالة من الحزن كانت قد أصابت زملاء المذيعة الراحلة أسماء مصطفى، وحضر عزاءها شخصيات عدّة أبرزهم الإعلامية دينا عبدالكريم، والمخرج طارق العريان، والإعلامي حسام الدين حسين، ومريم أمين... وغيرهم.

محطات في حياة أسماء مصطفى

عرف الجمهور أسماء مصطفى من خلال تقديم عدد من البرامج الصباحية الشهيرة، منها «صباح الورد»، و«نهار جديد» و«صباح التحرير»، لكن البداية لم تكن من شاشة التلفزيون، إذ عملت بعد تخرجها من كلية التجارة وإدارة الأعمال في عدد من المؤسسات الصحفية.

وانضمت أسماء مصطفى بعد ذلك لفريق عمل قناة «إكسترا نيوز» وقدمت عددًا من البرامج على شاشتها، وتزوجت من النائب الدكتور أيمن أبوالعلا وأنجبت منه طفلان، وابتعدت عن الإعلام لفترة اعتنت فيها بطفليها.