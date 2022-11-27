تقدم 731 طالبا بطلب ترشح لعضوية الاتحادات الطلابية في جامعة المنيا

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعضوية كل من: الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والطالب محمود حمام ممثلاً عن الطلبة، والطالبة فرح محمد ممثلةً عن الطالبات عن الكشوف المبدئية لطلاب الجامعة المتقدمين بطلب ترشح لعضوية الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022/2023.

عدد المرشحين 731 طالبا

ويبلغ عدد المرشحين 731 طالباً وطالبة ممن استوفوا شروط الترشح على مستوى كليات الجامعة العشرين للمنافسة على مناصب أمناء لجان الأنشطة: «الثقافية، والعلمية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة».

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن انتخابات هذا العام شهدت إقبالاً غير المسبوق لترشح الطالبات، إذ وصل عدد المرشحات 343 طالبة بنسبة 47% ممن تقدمن للترشح، كما بلغ عدد الطلاب المرشحين 388 طالباً بنسبة 53%، مؤكداً حرص جامعة المنيا على إجراء الانتخابات في إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية، لتكوين اتحاد طلابي شرعي ممثلاً عن الطلاب ومعبراً عن آرائهم وطموحاتهم؛ ليكون بداية جديدة لتنفيذ خطة متكاملة للأنشطة الطلابية لهذا العام، وخطوة نحو العمل الخدمي والتطوعي لطلاب الاتحاد الجدد، وهدف لتنمية ورفع روح الولاء والانتماء وقبول الآخر لدي طلاب الجامعة، من أجل إعداد جيل واعي من الشباب مدركاً لأهمية مشاركته الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.

تلقي طلبات الطعون وفحصها

وتبدأ اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الإتحادات الطلابية تلقى طلبات الطعون وفحصها خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل، وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتُجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر وتنتهي انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.