سائق تاكسي يعيد 175 ألف جنيه لسيدة في المنيا.. «فلوس عملية ابنها»

أعاد سائق تاكسي حقيبة داخلها مبلغ 175 ألف جنيه، تركتها سيدة في المقعد الخلفي سهوا، أثناء استقلال السيارة من أمام معهد أورام المنيا، حيث كانت برفقة ابنها المريض.

العثور على شنطة داخلها نقود بالتاكسي

وكان أحمد حجازي سائق تاكسي مقيم بقرية طحا الأعمدة التابعة لمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، قد عثر على مبلغ 175 ألف جنيه، عقب نزول صاحبة المبلغ من التاكسي، حيث فوجئ بشنطة في الكرسي الخلفي، فعلم أن الشنطة للسيدة التى قام بتوصيلها من أمام معهد الأورام بمدينة المنيا.

السيدة كانت برفقة ابنها بمعهد الأورام

وقال السائق، إن سيدة أربعينة استقلت التاكسي، من أمام معهد الأورام بمدينة المنيا، وبعد أن تحرك بالسيارة فوجئ ببكائها فسألها لماذا البكاء، فأخبرته أن ولدها يعاني السرطان، وأنها قامت ببيع الشقة من أجل علاجه.

وأضاف السائق، تحركنا حتى وصلنا إلى مدينة المنيا الجديدة، فأذا بشقيق السيدة كان في انتظارها، وأعطاني أجرة التوصيل بقيمة 35 جنيها وبعدها انصرفت، وبعد وقت قصير استقلت معي سيدة من كبار السن السيارة، فأخبرتني بوجود شنطة في الكرسي الخلفي قلت لها إن هذه الشنطة لابني، حتى نزلت من السيارة وتفقدت الشنطة فوجدت بها مبلغ كبير.

وتابع: فأغلقت الشنطة ورجعت مسرعا إلى مدينة المنيا الجديدة، فإذا بالسيدة تجلس مكان نزولها وهي تبكي وتقول فلوس العملية ضاعت، وعندما شاهدتني شعرت أن الروح ردت إليها لدرجة أنها انطلقت من الفرحة، وحاولوا معي أن آخذ أي مبلغ من الفلوس لكنني رفضت ذلك لأنها أمانة وأنا رجعت الأمانة لأصحابها، لأن والدي علمني رد الأمانات، وهذه ليست المرة الأولى ولكن المرة السادسة التي أجد فيها متعلقات شخصية وأعيدها لأصحابها مرة أخرى.