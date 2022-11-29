«كان نفسه يشوف بنته دكتورة».. اللحظات الأخيرة في حياة عامل لقى مصرعه بحادث سير

«كان وصيته يدفن مع والدته وكان نفسه بنته تبقى دكتورة»، كشف أسامة صابر، ابن شقيقة المتوفى رجب طلبة، لـ«الوطن»، عن وصية خاله قبل وفاته، أنه كان دائما يوصي بأن يتم دفنه بجوار والدته في نفس المقبرة، وكان يتمنى أن يرى ابنته الكبرى طبيبة بشرية، وكان لا يدخر جهدا في تلبية احتياجاتهم ورغباتهم.

وأضاف أنه يوم الحادث وبعد الانتهاء من عمله الأساسي كخراط في شركة الكتان، ذهب إلى المنزل، ليتناول الغداء، وسط أولاده، ويأخذ قسطاً من الراحة، قبل أن يتوجه إلى عمله الإضافي، مشيرا إلى أنه كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أهالي القرية.

تشييع الجثمان

وشيَّع أهالي عزبة العمارة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، جثمان رجب طلبة، عقب الإنتهاء من إجراءات تصريح الدفن، وصلاة الجنازة عليه من مسجد السلام، ودفنه في مسقط رأسه بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه الأهالي.

وكانت جهات التحقيق، بمركز ومدينة طنطا، قررت التصريح بدفن الجثة، وتسليم الجثمان إلى ذويه، بعد أن انتهاء التحقيقات، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة.

إخطار بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة طنطا، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ، بإصابة شخص يدعى رجب طلبة، ويبلغ من العمر 47 عاماً، ويعمل خراط بشركة الكتان، بعد أن صدمه «توك توك» حال سيره بالقرب من مول طنطا، ما أدى الى إصابته بإصابات بالغة ومختلفة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بطنطا.

7 أيام في غيبوبة

ولفظ «طلبة» أنفاسه الأخيرة، داخل العناية المركزة، بعد 7 أيام متأثرا بإصابته بنزيف داخلي، وغيبوبة تامة، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا، لحين انتهاء التحقيقات، واستخراج تصريح الدفن، وكانت مباحث مركز شرطة طنطا، تمكنت من القبض على سائق التوك توك، والتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.