تفاصيل مصرع عامل في حادث سير بالغربية.. صدمه «توك توك» أثناء ذهابه لعمله

«كان رايح شغل إضافي عشان يوفر مصاريف لأولاده»، بهذه الكلمات بدأ أسامة صابر ابن شقيقة رجب طلبة، البالغ من العمر 47 عاما، ويعمل خراطا بشركة الكتان، ومقيم بعزبة العمارة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي توفي عقب إصابته في حادث منذ عدة أيام.

«رجب» رحل تاركا 4 أبناء

وقال «صابر» لـ «الوطن»، إن «رجب» وهو شقيق والدته، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة في مستشفى المنشاوي، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي أدى إلى دخوله في غيبوبة، وذلك بعد أن صدمه «توك توك» منذ 7 أيام بالقرب من مول طنطا، أثناء ذهابه إلى عمله الإضافي.

وأضاف «صابر»، أن خاله المتوفى لديه 4 أبناء أكبرهم «نجاة» بالصف الثالث الثانوي، وتوأم بالصف الأول الثانوي، وأصغرهم في الصف الأول الابتدائي، مشيراً أنه كان يسعى جاهداً من أجل توفير متطلبات الحياة لهم، خاصة أنهم في مراحل دراسية مختلفة.

بلاغ بإصابة شخص في حادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم بالقرب من مول طنطا، وإصابة شخص باصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، وبعد عمل التحريات اللازمة، وتفريغ الكاميرات المحيطة، تمكنت المباحث الجنائية من تحديد هوية سائق «التوك توك»، وبتقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.