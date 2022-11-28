حزب الكرامة ناعيا أمين إسكندر: «رحل معلم الأجيال»

نعى حزب الكرامة ببالغ الحزن والأسى، المفكر السياسي والقومي أمين إسكندر بعد صراع مع المرض، إذ يعد أحد أبرز رموز الحزب ومؤسسيه.

وقال الحزب في بيان اليوم: «وحزب الكرامة إذ يعزي نفسه وأعضاءه وكوادره وشركاءه في مصر والوطن العربي، فإنه يتقدم بأحر التعازي لأسرة المناضل الكبير أمين اسكندر، ويدعو الله أن يلهمها الصبر على رحيله المفجع، كما يتوجه حزب الكرامة بخالص التعازي لأجيال الشباب التي تتلمذت فكريا وسياسيا ونضاليا على يد المناضل الكبير في مصر والوطن العربي».

معلومات عن أمين إسكندر

وتابع بيان حزب الكرامة: «ويعد أمين إسكندر علامة مضيئة في مسيرة حزب الكرامة والتيار القومي والناصري، إذ تولى موقع وكيل مؤسسي حزب الكرامة، وكان أبرز كوادر الحزب».

وبعد ثورة 25 يناير، ساهم أمين إسكندر في تأسيس التيار الشعبي المصري استكمالا لمسيرة نضال حزبي طويلة بدأت في السبعينيات منذ مشاركته في المنبر الاشتراكي وتأسيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير.

كما يعد إسكندر أبرز المفكرين القوميين المدافعين عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل تحرير كامل أرضه وإقامة دولته المستقلة.

وعلى المستوى القومي شغل إسكندر عضوية الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في عدة دورات سابقة له.

مؤلفات أمين إسكندر

قدم إسكندر عدة مؤلفات سياسية مهمة أبرزها «ذاكرة ورؤيا» و«في نقد تحالف كوبنهاغن»، و«عبور الهزيمة» و«الحركة القومية في مائة عام»،و«عصر القهر والفوضى» و«الزلزال: دراسات من داخل الأزمة العربية»، و«نقد التجربة الناصرية - رؤى من الداخل»، و«التنظيم السري لجمال عبد الناصر»، فضلا عن إسهامات فكرية عديدة في مناهضة التطبيع ودعم المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني أبرزها «ثقافة المقاومة والتحرير في إدارة الصراع العربي الصهيوني».