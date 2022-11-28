حالة الطقس غدا في الاسكندرية.. أمطار خفيفة بآخر أيام نوة «باقي المكنسة»

تشهد حالة الطقس غدا في الإسكندرية، توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، وذلك مع آخر أيام نوة باقي المكنسة التي يصاحبها طقس بارد إثر انخفاض درجات الحرارة، في ظل الأجواء الشتوية التي تعيشها عروس البحر الأبيض المتوسط وإعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

حالة الطقس غدا في الإسكندرية

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة لن تتجاوز 30% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية، ضمن آخر أيام نوة «باقي المكنسة» التي انطلقت الخميس الماضي، وشهد أول أيامها أمطارا غزيرة قبل أن تهدأ الأمور فيما بعد.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وترتبط حالة الطقس غدا في الإسكندرية بدرجات الحرارة، والتي تصل فيها الدرجة العظمى إلى 22، والصغرى 14 درجة مئوية، وهو ما يعكس انخفاض الحرارة عن الأيام الماضية، وخاصة خلال ساعات الليل.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وعن حركة ارتفاع الأمواج التي ترتبط بتوقعات حالة الطقس غدا في الإسكندرية، فإنها تشهد هدوءا عما كان عليه الوضع خلال أولى أيام نوة باقي المكنسة الجارية، حيث متوقع أن تتراوح نسبة ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط من 0.5 إلى 1.25 متر، ما يعني أنه ارتفاع خفيف لا يؤثر على حركتي الملاحة والصيد.

تفاصيل حالة الطقس غدا في الإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدا في الإسكندرية، إعلان شركة الصرف الصحي استعدادها لأي طارئ من خلال انتشار سيارات الشركة في المناطق الساخنة، بالإضافة إلى تنظيف الشنايش تحسبا لأي هطول أمطار ممكنة.