ضبط 69 طن أرز شعير في 7 مخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة بمركزي المنصورة وميت غمر، أسفرت عن ضبط 7 مخازن بداخلها 69 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء.

وبحسب بيان صادر عن مديرية تموين الدقهلية، ضمت الحملات ناحية مركزي المنصورة وميت غمر، محمد صالح وسامي إبراهيم من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء والقوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.

ضبط 7 مخازن لحيازتها أرز شعير

وأسفرت الحملات عن ضبط المخازن المذكورة لحيازتها وتجميعها كميات تصل إلى 69 طن أرز شعير مخبأة دون تصريح من الجهات المختصة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

توريد 81 ألف طن أرز شعير

ومن جهة أخرى، قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية، إن إجمالي الكميات الموردة من الأرز الشعير إنتاج موسم 2022 إلى جهات التسويق الرسمية والتابعة لمديرية تموين الدقهلية، بلغت 81 ألفا و256 طنا منذ بداية التوريد إلى الآن.

وأضاف «صليب» لـ«الوطن»، أن عمليات توريد الأرز الشعير تتم بانتظام إلى الجهات الرسمية، وبلغت كميات الأرز الموردة رفيع الحبة 57 ألفا و137 طنا، والأرز الشعير عريض الحبة 24 ألفا و119 طنا.