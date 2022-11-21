أسعار الأرز بالمحافظات بالمحافظات اليوم.. 100 جنيه زيادة في طن «عريض الحبة»

شهد سعر الأرز اليوم في المحافظات، الاثنين، ارتفاعا طفيفا، وسجل طن «عريض الحبة» 10 آلاف و400 جنيه، و«رفيع الحبة» 9850 جنيها، بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض 13 ألفًا و 200 جنيه، للأرز دون تعبئة، و15 ألف جنية للأرز المعبأ في شكائر، وفقًا للدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا.

أسعار الأرز بالمحافظات اليوم

وأكد مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز بالمحافظات اليوم تشهد ارتفاعا طفيفا، بزيادة 100 جنيه للأرز «عريض الحبة»، و50 جنيها لـ«رفيع الحبة»، مشيرا إلى أن ذلك يرجع للكميات المخزنة لدي المزارعين، والتجار، تحسبا لارتفاع سعر طن الأرز الشعير للبيع عن السعر السابق ذكرة، وكذلك زيادة سعر طن الأرز الأبيض، كما يعتقدون، وهو الأمر الذي يتطلب بتشديد الرقابة على الأسواق الحرة والمنتشرة في ربوع المحافظات من قبل الرقابة التموينية بوزارة التموين والتي تبذل جهدا كبيرا في ضبط كميات كبيرة من الأرز الأبيض، والشعير مؤخرا بالمخالفة، كون تلك الأسواق الحرة تشهد حالة من التخبط لبيع الأرز الشعير والأبيض بشكل مبالغ فيه.

3 محافظات تنتج 82% من الأرز

وأضاف «الرفاعي»، أن أسعار الأرز بالمحافظات ستشهد تراجعا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك نظرا لكثرة المعروض من الأرز الشعير والأرز الأبيض، وقلة حالات الطلب للشراء كنوع من التصدي لاحتكار بعض التجار والمزارعين لبيع الأرز الشعير والأبيض بسعر مبالغ فيه، وهو الأمر الذي تسبب في حالة ركود جزئي في بيع أطنان الأرز.

يذكر أن محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية تنتج نحو 82% من إنتاج الأرز الشعير في مصر.