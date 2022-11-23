أسعار المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية.. شوف الأرز بكام؟

توفر وزارة التموين، العديد من المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وتعمل على طرحها بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك تيسيرا عليهم ولمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز أسعار المنتجات المختلفة في منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر.

أسعار المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية

وجاءت أسعار المنتجات المختلفة في منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر، كالتالي:

- الدواجن المجمدة يصل سعرها إلى 65 جنيها.

اللحوم الطازجة السودانية بسعر يصل إلى 115 جنيها للكيلو.

- بيض المائدة بسعر يصل إلى 68 جنيها للكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة.

- ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر مغلف إلى نحو 74 جنيها.

- وصل سعر الأرز الأبيض المعبأ إلى نحو 10.5 جنيه لكيلو الأرز.

- أرز أبيض محلى فاخر بسعر يصل إلى 16.5 جنيه.

- يصل سعر الأرز رفيع الحبة إلى نحو 14.5 جنيه للكيلو.

- كما جاءت أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم كما يلي:

أسعار الخضروات والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية

- وصل سعر الكيلو من الطماطم إلى نحو 6.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو من البطاطس إلى نحو 11 جنيهاً .

- وصل سعر البصل الأبيض إلى نحو 5.5 جنيه. ‏‎‏‎

- وصل سعر البصل الأحمر إلى نحو 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

- الكوسة وصل سعرها إلى 10 جنيهات. ‎‏‎‏‎

- وصل سعر الجزر إلى نحو 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

- وبلغ سعر الخيار نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎

- كما وصل سعر الباذنجان الرومى إلى نحو 6 جنيهات.

- بلغ سعر الفلفل الرومى نحو 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

- وصل سعر الباذنجان الأبيض إلى نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر الباذنجان العروس إلى نحو 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎

- وصل سعر الفلفل البلدى إلى نحو 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر الفلفل الألوان نحو 23 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

- وصل سعر الليمون إلى نحو 10 جنيهات. ‏‎

- وصل سعر الكمثرى اللبنانى إلى نحو 25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎

- بلغ سعر التفاح الأحمر الإيطالى نحو 30 جنيها. ‏‎‏

- الجوافة وصل سعرها إلى نحو 9 جنيهات.

- بلغ سعر الرمان نحو 10 جنيهات.