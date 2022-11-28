صحفي ألماني: سعيد بتكريمي في منتدى مصر للإعلام

أعرب الصحفي الألماني جعفر عبد الكريم، عن سعادته بتكريمه في مصر، ولقائه بعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

كل فرد يجب أن يكون أفضل نسخة من نفسه

وأضاف عبد الكريم، خلال كلمته بعد تكريمه في الجلسة الختامية بمنتدى مصر للإعلام: «سعدت بأنه كان هناك كلمات عن الحرية وتقبل الآخر في موضوعات المنتدى، وتعلمنا آخر فترة أن كل فرد يجب أن يكون أفضل نسخة من نفسه عندما يشعر بحرية، وحرية الصحافة حق للكل».

وأهدى عبد الكريم تكريمه من المنتدى لكل الصحفيين الذين يتمتعون بحرية الصحافة ويؤمنون بأهميتها.

ووجه الشكر لنهى النحاس على تنظيمها منتدى مصر للإعلام، وجمع كل هذه الكوكبة من متخصصين وصحفيين وإعلاميين.