فوز 6 صحفيين بجائزة التميز للشباب وتكريم عدد آخر في ختام منتدى مصر للإعلام

اختتم منتدى مصر للإعلام، أعماله اليوم بتوزيع عدد من الجوائز للمتميزين في الصحافة بكل أشكالها، وتكريم أسماء أثرت في مهنة الصحافة.

منتدى مصر للإعلام

وجاءت أسماء المكرمين في ختام منتدى مصر للإعلام كالتالي: عن فئة الصحافة المكتوبة، حصل الصحفي إبراهيم الهنداوي على المركز الأول، فيما حصل محمد أبوشنب على المركز الثاني، ومريم عبدالحافظ على المركز الثالث.

أما عن فئة صحافة الفيديو، جاء في المركز الأول يحي تاج الدين، وفي المركز الثاني عبدالله خالد، والمركز الثالث ميار رمضان.

ختام منتدى مصر للإعلام

وتضمن ختام منتدى مصر للإعلام، تكريم أسماء ساهمت وأثرت بأعمالها في العمل الصحفي، حيث تم تكريم الصحفي الاستقصائي محمد أبوالغيط، لإسهاماته العديدة في المجال الصحفي وتجربته الملهمة. ولم يتمكن أبوالغيط من حضور التكريم، نظرا لظروفه الصحية، وأرسل كلمة بالفيديو مؤثرة، تحدث خلالها عن أهمية الصحافة وأنها تمثل الواقع في البلاد.

كما تم تكريم الصحفي والإعلامي جعفر عبدالكريم، مقدم برنامج جفعر توك على DW الألمانية، لإسهاماته والمحتوى المؤثر الذي يقدمه، والذي أشاد في كلمته عقب التكريم بتنظيم المنتدى.