«مياه المنوفية»: 113 نشاطا توعويا بقرى «حياة كريمة» في مركز أشمون

اختتم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، سلسلة أعمال التوعية بقرى حياة كريمة بمركز أشمون، التي استمرت فاعليتها أسبوعين، وشملت تنفيذ 113 نشاطًا وفاعلية توعوية وثقافية بمدارس قرى «ساقيـة أبو شعرة – سنتريس – سبك الأحد – شما – جريس - شنشور - القناطرين»، بالتعاون مع وزارة الثقافة لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه وإنجازات الدولة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تنوع الأنشطة التوعوية

وأوضح المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الأنشطة تنوعت بين تنفيذ ندوات تعريفية عن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تناولت الاهتمام بترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لها، وعدم فتح مطابق الصرف الصحي وإلقاء مخلفات بها.

ورش لتعليم السباكة في أشمون

وأضاف «صالح» أنه جرى تنفيذ ورش لتعليم السباكة الخفيفة لطلاب المراحل الإعدادية، لتحفيزهم على إصلاح الأعطال التي قد تطرأ بدورات المياه في المدارس وكذلك جرى تنفيذ ألعاب تفاعلية يشارك بها الطفل من خلال استخدام كمية مياه محددة، ومسابقات أخرى في الرسم، والتلوين ولعبة السلم والثعبان وغيرها من الأنشطة.

وقال «صالح» إنه تطرق العمل بالندوات حول التغييرات المناخية التي تعتبر رد فعل لسوء استخدام الموارد الطبيعية الموجودة، ومهمتنا في الحفاظ على البيئة والمياه والمساحات الخضراء للحفاظ على التوازن البيئي.

وأكد أن تلك الأنشطة تأتي في إطار اهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردها المائية، ورفع وعي المواطن المصري بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.