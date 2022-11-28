تجديد شهادة الأيزو لجامعة الإسكندرية للعام الثامن على التوالي

حصلت جامعة الإسكندرية على شهادة نظم إدارة الجودة للإدارة العامة للجامعة «الأيزو»، بعد زيارة فريق شركة «GIC» الأمريكية، المانحة لشهادات الأيزو، وذلك للعام الثامن على التوالي.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، استقبل فريق المراجعين من شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو المختلفة، اليوم الاثنين، بعد أن قام الفريق لمدة يومين بالتأكد من تطبيق المواصفات الدولية، وذلك بفحص الوثائق والزيارات الميدانية والمقابلات في إدارات الجامعة المختلفة، وتمت الموافقة على إعادة منح الشهادة للجهاز الإداري للجامعة، لتصبح صالحة لمدة ثلاث سنوات قادمة، على أن تتم المراجعة السنوية لتطبيق الشهادة.

«الأيزو» تتويج لجهود جامعة الإسكندرية

وقدم «قنصوة»، خلال كلمته، الشكر للجهاز الإداري بجامعة الإسكندرية، لما بذلوه من جهد للحفاظ على مكانة الجامعة وحصولها على تجديد شهادة الأيزو، مؤكدا أن هذه النتيجة تعد تتويجا لجهد الإداريين والعاملين بها، كما قدم الشكر لفريق الزيارة برئاسة المهندس عمرو الحلو وأعضاء الفريق المصاحب له.

وأضاف أن العنصر البشري هو أساس نجاح أي منظومة إدارية، موضحاً أن الجامعة ستعقد في الفترة القادمة حزمة من الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بهدف إعداد كوادر من الصف الثاني والثالث قادرة على تحمل عبء الإدارة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى اختيار كوادر من الصف الثاني من أعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على القيادة والريادة.

نبيل: الجامعة تقدم الدعم الدائم للعاملين بها

وقدم الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر للجهاز الإداري بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة تقدم الدعم الدائم للعاملين بها لتستمر منظومة العطاء والنجاح بها.

فيما أكد محمد فتحي أبو النصر، القائم بتسيير أعمال أمين عام الجامعة، أن جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، تبذل أقصى الجهد لتحقيق الجودة الإدارية في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك لتيسير الخدمات وتوفير الوقت والجهد، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة، وفق مجموعة من الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030.

وسبق الزيارة إعداد إدارات الجامعة وتأهيلها طبقاً للمواصفة الدولية الأيزو 9001/2015، بإشراف ومتابعة رئيس الجامعة والقائم بتسيير أعمال أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين بالجامعة، حيث قامت إدارة توكيد الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتور كمال متولي، المشرف على الإدارة، وبمساعدة فريق الجودة بالجامعة، بنشر ومتابعة تطبيق المواصفات على الإدارات المختلفة بالجامعة.

جامعة الإسكندرية تحصل على الأيزو للمرة الثامنة

يذكر أن الجامعة حصلت على شهادة الأيزو 9001/2008 في مايو 2015، وتم تجديد الشهادة لعامي 2016 و2017، وتم التحول عام 2018 للمواصفة الجديدة الأيزو 9001/2015، وتم التجدديد على أساسها لمدة 3 أعوام متتالية، وتم إعادة منح شهادة الأيزو لهذا العام بعد إشادة الجهة المانحة بمستوى التطبيق والتحسين المستمر.